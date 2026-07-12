Detenido por robar y amenazar a un hombre con un punzón en la playa de las Moreras de Valladolid

Detenido en Valladolid por robar y amenazar a un hombre en la Playa de las Moreras - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación por amenazar a otro varón con un punzón en la Playa de las Moreras y robarle todo el dinero que llevaba.

La víctima, que presentó la denuncia el pasado 24 de junio en la Comisaría de Policía Nacional del distrito de Valladolid-Delicias, relató que se encontraba en la zona mencionada mientras consumía unas bebidas en compañía de unos amigos, cuando fue abordado por un hombre a quien conocía de vista.

El presunto autor de los hechos esgrimió un punzón metálico de unos 30 centímetros de longitud con el que amenazó a la víctima y le arrebató todo el dinero que portaba, que era todo el salario mensual que acababa de cobrar, según explicó.

Ninguna de las personas presentes se atrevió a intervenir y, tras lo sucedido, la víctima presentó la correspondiente denuncia que fue puesta en conocimiento del grupo de investigación competente, según ha indicado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Tras diferentes pesquisas y gestiones policiales, se pudo determinar finalmente la identidad del presunto autor y se cursó una orden de detención policial.

El presunto autor, que carece de domicilio, fue localizado por una dotación de agentes de la Policía Nacional uniformados en la madrugada del sábado 11 de julio, cuando patrullaban la zona de la rotonda de la calle Arca real con Paseo Arco de ladrillo cuando vieron al varón.

Conocedores de la requisitoria policial, los agentes procedieron a interceptarlo y detenerlo como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación, y en el cacheo que se le practicó se le intervino un punzón como el descrito por la víctima en el momento del robo.

El detenido ha sido trasladado a dependencias policiales donde ha permanecido bajo custodia hasta pasar a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.