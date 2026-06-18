Detenido por robar un "miniquad" y un reloj en una vivienda de Pedrajas de San Esteban (Valladolid)

Miniquad recuperado tras un robo en una vivienda en Pedrajas de San Esteban (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 18 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a una persona por robar un reloj y un "miniquad" en una segunda vivienda en la localidad vallisoletana de Pedrajas de San Esteban.

Las investigaciones se iniciaron después de la denuncia interpuesta por la víctima en la que manifestaba que se había producido un robo en su inmueble, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

En el transcurso de las investigaciones, el propio denunciante comunicó a los agentes sus sospechas sobre un varón de la zona que había sido visto portando un reloj idéntico al que le habían sustraído.

La Guardia Civil se personó en el domicilio del sospechoso para realizar las comprobaciones oportunas y, tras identificar al individuo, los agentes le solicitaron que mostrara el reloj que llevaba puesto, de manera que pudieron verificar de inmediato que coincidía plenamente con las características descritas en la denuncia.

Los funcionarios continuaron con las pesquisas en el lugar y, ante la constancia de que también se había denunciado la sustracción de un vehículo ligero tipo "miniquad", localizaron el mismo oculto en el interior de un garaje propiedad del sospechoso. Tras sacarlo a la vía pública, se confirmó que se trataba del objeto robado.

El identificado no pudo acreditar la lícita procedencia del reloj y del vehículo y ofreció respuestas incoherentes y sin sentido a las preguntas de los guardias civiles, por lo que se procedió a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

La Guardia Civil instruye las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Medina del Campo y los objetos recuperados han sido devueltos a su legítimo propietario.