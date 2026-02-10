Detenido por robar en las viviendas desalojadas en la calle Goya de Valladolid tras una explosión en 2023

Archivo - Sucesos.- En libertad dos multirreincidentes en Valladolid tra robar en un supermercado y romper un dedo al vigilante - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a un varón como presunto autor de un robo cometido en 2023 en las viviendas del número 32 de la calle Goya de Valladolid que fueron desalojadas por una explosión.

El arresto se ha producido este 8 de febrero después de que un indicativo de Policía Nacional tuviera conocimiento de que el Grupo de Robos había identificado a un varón como presunto autor de un robo con fuerza cometido el 1 de agosto de 2023 en los citados pisos, que tuvieron que ser desalojados tras la explosión registrada en el edificio.

Las gestiones realizadas por los integrantes del Grupo de Robos para localizar y detener a esta persona resultaron inicialmente infructuosas, por lo que se informó a las dotaciones en servicio del interés en su localización.

Finalmente, la búsqueda dio resultado cuando un indicativo policial de paisano identificó al varón en la calle Orquídea y procedió a su detención a las 19.30 horas del día 8 de febrero.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas y, una vez finalizadas las actuaciones policiales, el detenido fue puesto en libertad, quedando a disposición de la autoridad judicial, a la que se dio cuenta de los hechos.