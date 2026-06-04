Detenido tras romper la nariz con un botellín a un compañero de carrera dentro de una discoteca de Salamanca

SALAMANCA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón por la comisión de un delito de lesiones graves al romper la nariz a otro, compañero suyo de carrera universitaria, con un botellín de cristal, tal y como informan desde la Comisaría Provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

La actuación policial se inició tras recibir una llamada en dependencias policiales de madrugada, en la que se alertaba de que un hombre había agredido a otro, al golpearle con un botellín de cristal en la cara y le había fracturado la nariz.

Los hechos ocurrieron en el interior de una conocida discoteca del centro de la ciudad de Salamanca. A la llegada de los agentes de la Policía, el agresor había huido del lugar, por lo que se procedió a la protección de la víctima y se solicitó apoyo sanitario para su asistencia médica y valoración por si procediera trasladarle al centro sanitario.

Al entrevistarse con la víctima, ésta explicó que la agresión se había producido de forma repentina y sin mediar motivo alguno. El hombre agredido aseguró, además, que creía que se había producido por motivos personales entre las partes, dado que se conocen por estudiar la misma carrera universitaria.

Los policías recabaron información de varios testigos presentes en el lugar, que les confirmaron lo manifestado por el agredido y dieron una descripción detallada de la descripción física y vestimenta del autor de los hechos, así como de la dirección de huida.

La víctima fue evacuada por una ambulancia al Hospital Clínico Universitario para su valoración y seguimiento, y los servicios sanitarios confirmaron que presentaba una fractura nasal, por lo que precisó de asistencia médica.

Tras realizar diversas gestiones de investigación con el fin de esclarecer los hechos ocurridos, los funcionarios de la Policía Nacional procedieron a la localización y posterior detención del agresor como presunto autor de un delito de lesiones.

Una vez finalizados los trámites en dependencias policiales, se dio cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de Salamanca.