Detenido en Salamanca por una agresión a su compañero de piso y ocultar droga valorada en 20.000 euros

Detenido tras romperle la nariz a su compañero de piso, en el que tenía cocaína, heroína, hachís y marihuana - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Salamanca a un varón como presunto autor de un delito de lesiones graves tras romper la nariz a su compañero de piso. Además, en el domicilio se localizaron diversas sustancias estupefacientes, cuyo valor en el mercado ilícito alcanzaría los 20.000 euros, por lo que también se le imputa un presunto delito contra la salud pública.

La actuación se inició después de que una llamada alertara de que se estaba produciendo una agresión en un domicilio. A su llegada, los agentes interceptaron a un varón que salía apresuradamente del portal para identificarle y conocer el motivo de su huida.

Poco después identificaron también a una mujer que descendía por las escaleras del inmueble, ambos moradores de la vivienda, han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los policías accedieron al piso y localizaron en su interior a un hombre con la cara ensangrentada, quien manifestó que había sido agredido por su compañero de piso.

La víctima recibió una primera asistencia en el lugar y fue trasladada posteriormente al Hospital Clínico de Salamanca, donde se confirmó que presentaba una fractura de los huesos propios de la nariz.

Durante la intervención, los agentes observaron sobre una mesa diversas sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, heroína, cogollos de marihuana y una placa de hachís. Asimismo, intervinieron una balanza de precisión y 3.076 euros en moneda fraccionada.

Por estos hechos, la Policía Nacional detuvo al presunto agresor como autor de un delito de lesiones y le imputó además un delito contra la salud pública.

Según las mismas fuentes, la droga intervenida habría alcanzado un valor cercano a los 20.000 euros si hubiera sido distribuida al por menor en el mercado ilícito. Tras la tramitación del correspondiente atestado, el detenido ha sido puesto a disposición judicial.