Detenido en Salamanca con casi 26 gramos de hachís y 915 euros en billetes

Droga y dinero intervenido en Salamanca. - POLICÍA NACIONAL

SALAMANCA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Salamanca por un presunto delitro contra la salud púbilica a un hombre en posesión de casi 26 gramos de hachís y 915 euros en billetes.

La actuación se inició cuando los funcionarios policiales se encontraban en servicio preventivo contra el tráfico minorista de drogas y observaron a un hombre, quien al detectar a los funcionarios intentó eludir la presencia policial.

Al ser interpelado por su comportamiento, el individuo contestó de manera errática y se mostró muy nervioso, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Ante esta situación, los agentes realizaron una inspección de las pertenencias que llevaba y localizaron en una bandolera dos trozos de una sustancia vegetal de color verde pardusco, al parecer hachís, así como varios billetes de dinero de diferente valor.

Una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la sustancia resultó tener un peso de 25,98 gramos y el total del dinero incautado ascendió a 915 euros.

Dado que la sustancia intervenida sobrepasaba la cantidad destinada al consumo propio y al entender los funcionarios que los hechos eran constitutivos de un delito de tráfico de drogas, procedieron a la intervención de la sustancia y del dinero y a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales.

Una vez finalizados los trámites documentales, el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial, a la cual se dió cuenta de los hechos acaecidos.