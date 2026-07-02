Detenido en Salamanca por llevar un revolver con munición y sin licencia y una navaja. - POLICÍA NACIONAL DE SALAMANCA

SALAMANCA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la madrugada de este miércoles a un varón que llevaba colgado y oculto debajo de la sudadera un revólver con munición, sin licencia y con el número de serie borrado, además de una navaja.

Los hechos se produjeron de madrugada pasadas las 04.00 horas cuando los agentes en servicio observaron a un hombre en la Avenida Juan Pablo II que al detectar la presencia del vehículo policial se puso la capucha de la sudadera y aceleró el paso para tratar de evitarlos.

Los agentes procedieron a su interceptación para identificarlo y cuando realizaron una inspección de los efectos que llevaba comprobaron que bajo la sudadera tenía colgado con una cinta al cuello un revolver con cuatro cartuchos que estaban sin percutir y una navaja.

El hombre manifestó a los agentes que sabía que el arma tenía capacidad de disparo y que la había cogido de casa de su padre para su defensa, tal y como han señalado desde la Comisaría Provincial de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Una vez dependencias policiales y realizadas las gestiones oportunas, se pudo comprobar que el revolver tenía borrado del número de serie y los cuatro cartuchos que tenía estaban sin percutir. Se ha comprobado posteriormente que el padre del detenido había tenido licencia de armas y dos escopetas a su nombre, si bien nunca había poseído un revolver a su nombre. Se ha verificado, además, que el detenido no tenía en la actualidad licencia de armas, aunque sí la había tenido anteriormente.

Tras la detención, el hombre ha pasado por dependencias policiales donde una vez finalizaron todos los trámites documentales pertinentes se ha dado cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial, a cuya disposición ha pasado el detenido.