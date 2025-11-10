Detenido en Salamanca tras robar el patinete de un repartidor de periódicos y huir con él en una furgoneta

SALAMANCA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido detenido en Salamanca acusado de la sustracción de un patinete eléctrico que era utilizado por su dueño para el reparto de periódicos y de huir con el vehículo de movilidad personal dentro de una furgoneta.

Según han informado fuentes policiales, la actuación policial se ha iniciado tras recibir el aviso de la sustracción del patinete eléctrico. Los agentes se encontraban en las proximidades del lugar del requerimiento por lo que llegaron a tiempo de observar que una furgoneta abandonaba el lugar rápidamente, por lo que procedieron a su interceptación para identificar a los ocupantes.

Una vez detenida la furgoneta los agentes identeficiaron a los dos jóvenes ocupantes tras lo que inspeccionaron el interior del vehículo donde localizaron en la parte trasera un patinete eléctrico. Uno de los jóvenes aseguró en un primer momento que era de su propiedad si bien, una vez realizadas las gestiones pertinentes sobre el patinete, se pudo comprobar que figuraba denunciado como robado de la Gran Vía de Salamanca.

El patinete sustraído era utilizado por su propietario para el reparto de periódicos y lo había dejado estacionado a primera hora de la mañana durante menos de un minuto para entregar uno de los periódicos en un edificio. Cuando salió, pudo ver que no estaba en el lugar donde había aparcado, pero vio que un hombre se alejaba montado en él.

Ante los hechos expuestos, se ha procedido a la detención de uno de los hombres por un presunto delito de hurto y ha sido trasladado a dependencias policiales junto con el patinete sustraído para la entrega a su legítimo propietario.

Una vez finalizados los trámites documentales, se ha dado cuenta de los hechos al Juzgado en funciones de guardia de Salamanca, a cuya disposición ha pasado el detenido.