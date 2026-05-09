Detenido tras ser sorprendido con más de 50 gramos de hachís en Valladolid

La Policía Nacional detiene a un varón por un presunto delito contra la salud pública tras intervenirle 50,95 gramos de hachís - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública tras interceptarle una piedra de resina de hachís de 50,95 gramos cuyo valor en el mercado ilícito sería de 345,95 euros.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 5 de mayo, en torno a las 19.30 horas, cuando un indicativo policial uniformado que realizaba labores de prevención de la delincuencia por la zona del barrio de Arturo Eyries observó a un individuo conocido por actuaciones anteriores.

Ante su presencia, los agentes procedieron a darle el alto para identificarle y realizar un registro de seguridad de sus pertenencias, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la inspección de la bandolera que portaba, los agentes localizaron en uno de sus bolsillos una bolsa de plástico que contenía una piedra resinosa de color marrón, presumiblemente hachís.

Asimismo, en el interior de la cartera del varón se hallaron 85 euros, distribuidos en tres billetes de 20 euros, un billete de diez y tres billetes de cinco.

Las sustancias intervenidas fueron sometidas al correspondiente narco-test y arrojaron un resultado positivo en 'resina de cannabis' con un peso total de 50,95 gramos, cuyo valor en el mercado ilícito para el primer semestre de 2026, según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, se estima en 345,95 euro.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales para la tramitación del correspondiente atestado.