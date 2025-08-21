Detenido en Soria por amenazar de muerte a un comerciante con un cuchillo y agredir a varios policías

Cuchillo intervenido al autor de las amenazas y la agresión a policías. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos policiales han detenido a un varón por amenazar de muerte a un comerciante armado con un cuchillo de más de 20 centímetros de hoja y posteriormente agredir a a varios agentes.

La colaboración entre agentes de la Policía Nacional y de Policía Local de Soria sirvió para la detención de esta persona, han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos sucedieron en días pasados, cuando un hombre entró en un establecimiento comercial del centro de Soria, donde comenzó a molestar a empleados y clientes.

El responsable del local lo echó del establecimiento y, una vez en la calle, el individuo comenzó a proferir amenazas de muerte contra esa persona, a la vez que dirigía su mano a la espalda, donde portaba un cuchillo de grandes dimensiones.

La víctima se introdujo en la tienda, cerró la puerta con llave y llamó a la Policía, tras lo que el autor de las amenazas, al percatarse de la llamada, emprendió la huida.

Los servicios policiales llegaron rápidamente al lugar de los hechos y, tras informarse de lo sucedido, procedieron a la búsqueda del autor, que fue localizado en una calle cercana.

AGRESIÓN A LA POLICÍA

Los agentes cachearon a esta persona y hallaron el cuchillo en la zona de la espalda, por lo que procedieron a su detención, momento en el que aumentó la agresividad del arrestado, que causó lesiones a tres policías.

Finalmente, se intervino el cuchillo, cuya longitud de hoja era de unos 21 centímetros, y el presunto autor de los hechos fue trasladado a dependencias policiales.

Además, se investiga a esta persona como presunto autor de otras amenazas ocurridas unas horas antes, también en vía pública, cuando presuntamente se dirigió a un hombre comentarios intimidatorios a la vez que le mostraba un cuchillo de gran tamaño.