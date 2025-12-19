Detenido en Soria un investigado en un caso de violencia de género por quebrantar una orden al portar una escopeta. - GUARDIA CIVIL SORIA

SORIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un vecino de la localidad de El Burgo de Osma como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, al portar un arma de caza, tras una investigación iniciada en el ámbito de un caso de violencia de género.

Las actuaciones se iniciaron como consecuencia del seguimiento y control de una persona implicada en un procedimiento por violencia de género, sobre la que constaba una orden judicial de alejamiento. También implicaba la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

En el transcurso de estas labores de vigilancia, el pasado día 8 de diciembre de 2025 agentes del Seprona de la Guardia Civil, con el apoyo del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Soria, detectaron la presencia del investigado en una montería celebrada en un coto de caza situado en el término municipal de Quintanilla de Tres Barrios, pedanía de San Esteban de Gormaz (Soria), donde portaba un arma de fuego.

HUÍDA

El varón, al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida, tratando de eludir la actuación de los agentes, quienes más tarde localizaron un vehículo en las inmediaciones. Comprobados sus datos, confirmaron la titularidad del turismo, coincidentes con los del autor de los hechos.

Los agentes consultaron la información a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria y confirmaron que dicha persona tenía vigente una privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la correspondiente revocación de la licencia de armas.

DOS DELITOS

Por todo ello, y tras una actuación coordinada, los funcionarios detuvieron al varón como presunto autor de dos delitos, uno de quebrantamiento de condena y otro de tenencia ilícita de armas de fuego. Controlado su vehículo, se hallaron en su interior fundas de rifle vacías. El arma empleada en la comisión del delito no se ha podido localizar por el momento.

A la vista de los hechos, los agentes han instruido las correspondientes diligencias penales, dirigidas y coordinadas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 del Burgo de Osma-Ciudad de Osma (Soria). La tenencia ilícita de armas, conforme al Código Penal, puede conllevar penas que oscilan desde multa de doce meses o penas privativas de libertad de un año hasta cinco años, en función del tipo de arma y de las circunstancias del caso.

El delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el Código Penal, puede conllevar penas de prisión de entre seis meses y un año, o multa de doce a veinticuatro meses, en función de la naturaleza de la condena incumplida y de las circunstancias concurrentes