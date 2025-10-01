Detenido en Soria un vecino de Bilbao que se dio a la fuga en un control de tráfico

SORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Soria ha detenido al conductor de un turismo, vecino de Bilbao, por darse a la fuga en un control y poner en peligro la seguridad de los propios agentes y de otros usuarios de la vía, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El investigado fue localizado a las 22.30 horas del día 27 de septiembre a la altura del kilómetro 67,760 de la N-110, en el término municipal de San Esteban de Gormaz (Soria), cuando una patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de El Burgo de Osma (Soria) fue requerida por el Centro Operativo del Servicio de Tráfico (COTA) para identificar al conductor de un vehículo en actitud sospechosa.

Una vez localizado, los agentes intentaron, sin éxito, su identificación ya que el citado conductor emprendió la fuga, por lo que la patrulla tuvo que salir en su persecución con el vehículo oficial, utilizando las señales reglamentarias para ordenar su detención.

Pese a ello, el conductor prosiguió su huida poniendo en peligro la integridad física de los guardias y la de otros usuarios detenidos en la calzada. De hecho, uno de los agentes tuvo que apartarse para no ser atropellado.

Ante esta actitud, el perseguido fue interceptado posteriormente y detenido. Se trata de un vecino de Bilbao, de 47 años, con lo que la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria instruyó diligencias por desobediencia grave a agentes de la autoridad, las cuales, junto a la persona detenida, fueron entregadas al Juzgado de Instrucción de El Burgo de Osma (Soria).

El detenido puede enfrentarse a penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.