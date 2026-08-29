Detenido tras sustraer productos por valor de 541 euros en un supermercado y un estanco en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido por causar daños de 400 euros en una moto tras discutir con una camarera en un bar de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de varios delitos reiterados de hurto cometidos entre los días 25 y 27 de agosto en un supermercado y un estanco del barrio de Las Delicias, establecimientos de los que sustrajo mercancía por un importe total de 541,86 euros.

La intervención se inició en la mañana del pasado 27 de agosto al detectarse hurtos continuados en un supermercado con el mismo modus operandi, en los que el individuo accedía al establecimiento, se dirigía a la zona de licores y huía a la carrera portando varias botellas.

Tras el visionado de las imágenes de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad, se constató que el sospechoso había acudido al local tres días consecutivos (25, 26 y 27 de agosto) apoderándose de un total de 16 botellas de alcohol, cuyo valor ascendía a 416,86 euros.

Con las características físicas recopiladas, los agentes desplegaron un dispositivo de localización en la zona que dio frutos 15 minutos después, según han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Al ser preguntado por el paradero de las botellas de alcohol, el hombre manifestó haberlas vendido previamente.

Durante el registro de sus pertenencias, los efectivos policiales le hallaron dos cartones de tabaco sobre los que no pudo aportar justificante de compra.

Las gestiones realizadas de inmediato con los comerciantes del entorno permitieron localizar al propietario de un estanco cercano que reconoció los cartones como sustraídos esa misma mañana.

Las cámaras del estanco confirmaron la identidad del sospechoso y el comerciante aportó el ticket acreditativo por un importe de 125 euros y el material intervenido fue devuelto a su propietario.

Tras tramitarse el atestado policial por los delitos de hurto cometidos en ambos establecimientos, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.