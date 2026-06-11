Detenido tras sustraer whisky en un 'súper' y volver a la taquilla a recoger una bolsa con zapatillas robadas

Detenido tras sustraer dos botellas de whisky y volver a la taquilla del 'súper' a recoger una bolsa. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón por el hurto de dos botellas de whisky, tras regresar al supermercado para recoger una bolsa de la taquilla donde se había olvidado una bolsa con tres pares de zapatillas de deportes y otras cuatro unidades sueltas que había robado en otro local, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produeron cuando a las 13.05 horas del pasado lunes, agentes de la Policía Nacional fueron comisionados por la Sala CIMACC 091 a un establecimiento de alimentación situado en la Avenida Segovia, donde el personal del supermercado había localizado al presunto autor de un hurto cometido minutos antes.

Según manifestó la encargada del establecimiento, sobre las 12.30 horas un varón accedió al supermercado y sustrajo dos botellas de whisky, valoradas en 53,54 euros, ocultándolas entre sus ropas y abandonando el lugar sin abonarlas. En ese momento no pudo ser retenido. Antes de cometer el hurto, el individuo había hecho uso de las taquillas de acceso, donde dejó guardados unos efectos personales.

Aproximadamente media hora después, sobre las 13.00 horas, el mismo varón regresó al supermercado para recuperar los objetos depositados en la taquilla. El personal del establecimiento, al reconocerlo, avisó inmediatamente a la Policía.

Los agentes personados procedieron a su identificación y a la comprobación de las pertenencias que acababa de retirar de la taquilla. En el interior de tres bolsas de plástico localizaron varias zapatillas deportivas nuevas, totalmente coincidentes con las sustraídas esa misma madrugada en un establecimiento del barrio de Las Delicias, donde autores desconocidos habían fracturado el escaparate para acceder al interior.

Los agentes ya habían realizado esa mañana la inspección ocular en el comercio violentado, observando que en el escaparate permanecían unidades sueltas de algunos modelos de zapatillas. Entre los efectos intervenidos al sospechoso se encontraron pares incompletos, coincidentes con los expuestos en el escaparate del establecimiento afectado.

Preguntado por el origen de las zapatillas, el varón afirmó haberlas comprado, sin poder aportar ticket alguno. Tras las gestiones oportunas, los agentes confirmaron que las zapatillas intervenidas procedían del robo con fuerza cometido durante la madrugada.

Ante los hechos, se procedió a la detención del varón como presunto autor de un delito de hurto (por las botellas sustraídas) y un delito de robo con fuerza (por las zapatillas procedentes del establecimiento violentado).

En el momento de su localización ya no portaba las dos botellas sustraídas, pero se le intervinieron: tres pares de zapatillas deportivas nuevas y cuatro unidades sueltas de zapatilla, coincidentes con las sustraídas en el robo con fuerza.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas y posterior puesta a disposición judicial, donde se decretó su libertad.