Detenido tras tomar una rotonda en sentido contrario en Medinaceli (Soria), fugarse y dar positivo en drogas

SORIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido al conductor de un vehículo que cogió una rotonda en sentido contrario y se dio a la fuga por la localidad soriana de Medinaceli, tras lo que se incorporó a la A-2 en sentido contrario y con resultado positivo en drogas.

La patrulla de la Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de Arcos de Jalón (Soria) notificó una infracción a las 9.00 horas del 7 de febrero en la N-2, kilómetro 151,300, en el término de la localidad soriana de Medinaceli.

Los agentes observaron a un turismo que infringía la normativa de tráfico gravemente al tomar una rotonda en sentido contrario, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria en un comunicado.

La Guardia Civil le dio el alto, momento en el que el conductor emprendió una huida y se dio a la fuga, sin hacer caso a las señales luminosas y acústicas reglamentarias de la patrulla que le perseguía.

NUMEROSAS INFRACCIONES

Durante todo ese seguimiento, el conductor del turismo cometió numerosas infracciones como invadir el sentido contrario en tramos curvos y rotondas.

El varón llegó incluso a incorporarse en sentido contrario en la autovía A-2 y realizó cambio de sentido en mitad de ella, con el que puso en peligro a los ocupantes del propio vehículo y el resto de usuarios de la vía que transitaban por el lugar. Además, en su marcha golpeó la barrera metálica de protección de la carretera.

El conductor del vehículo fugado, al ver que le daba alcance el vehículo oficial y ya sin posibilidad de huida, detuvo la marcha, momento en que los agentes de tráfico le detuvieron e identificaron a los dos pasajeros.

PRUEBAS

El conductor fue sometido a las obligatorias pruebas de alcohol y drogas tras sufrir un leve accidente al colisionar con la barrera metálica.

Posteriormente, la Guardia Civil solicitó la presencia de personal de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria para la instrucción de diligencias por desobediencia grave a agentes de la autoridad recogida en el art.556.1 del Código Penal y conducción temeraria (artículo 380 y 381 del Código Penal). También por conducción por sintomatología de influencia de drogas, según el artículo 379.2 del Código Penal.

Las instrucciones fueron entregadas junto con la persona detenida en el Tribunal de Instancia de Almazán (Soria). El detenido puede enfrentarse a penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.