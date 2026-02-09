Detenido en Tordesillas (Valladolid) por causar daños en la fachada de un comercio y golpear a un guardia civil

Archivo - Imagen de archivo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

TORDESILLAS (VALLADOLID), 9 (EUROPA PRESS)

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en Tordesillas (Valladolid) a un hombre por causar daños en la fachada de un establecimiento comercial y golpear a uno de los agentes.

Al varón, de nacionalidad extranjera y sin domicilio fijo conocido, se le atribuyen delitos de daños y atentado a agentes de la autoridad, han informado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

La investigación se inició después de que un vecino de la localidad se personó en el Puesto de la Guardia Civil de Tordesillas para denunciar daños ocasionados en la fachada de su establecimiento comercial.

A raíz de la denuncia, agentes de la Guardia Civil realizaron diversas gestiones encaminadas al esclarecimiento de los hechos. Durante estas actuaciones, y ya en el casco urbano de Tordesillas, los agentes localizaron e identificaron al presunto autor.

En el transcurso de la entrevista con el supuesto autor de los hechos, el individuo se abalanzó de manera súbita sobre uno de los agentes, llegando a propinarle un golpe.

Ante esta agresión, los Guardias Civiles procedieron de inmediato a su detención como presunto autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad, siendo trasladado posteriormente al Puesto de la Guardia Civil de Tordesillas para la instrucción de las correspondientes diligencias.

El detenido, al que le constan diversos antecedentes policiales, fue puesto a disposición judicial una vez finalizadas las actuaciones correspondientes.