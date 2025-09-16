Detenido en Valladolid con 42 gramos de speed que además se resistió a su cacheo

VALLADOLID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre al que se le encontraron 42 gramos de speed por un presunto delito contra la salud pública así como por otro de resistencia y desobediencia, al intentar evitar que se le practicara un cacheo.

Los hechos se produjeron en la mañana de este lunes, 15 de septiembre, cuando una patrulla de motoristas de Policía Nacional hacía labores preventivas de seguridad y, cuando se encontraban en la confluencia de la calle Salud con la calle Pelícano, pudieron observar a dos personas que discutían acaloradamente en la vía pública, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Ambas personas se encontraban muy alteradas, por lo que los policías intentaron tranquilizarlos y mediar entre ellos. Los agentes, dado que no rebajaban la intensidad de su actitud y viendo el estado de nerviosismo de la pareja, solicitaron apoyo a otras unidades policiales en la zona.

Al momento se personó en el lugar una dotación de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) a bordo de una furgoneta policial y un radio patrulla con dos agentes uniformados. Los policías presentes requirieron la documentación al varón para su identificación, y le comunicaron que iban a realizar un cacheo preventivo, a lo cual se negó con grandes aspavientos.

El hombre hizo ademán de marcharse del lugar, por lo que fue retenido por varios agentes, a lo que el individuo se resistió físicamente, algo que propició la caída de todos al suelo. Los policías redujeron al varón y, cuando finalmente procedieron a su cacheo, le intervinieron dos envoltorios de plástico que contenían en su interior una sustancia en polvo, al parecer speed, así como 175 euros en distintos billetes.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia y otro contra la salud pública y se le trasladó a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid para continuar con la tramitación de las diligencias policiales.

Una vez allí, la sustancia intervenida ha dado positivo en el drogo test practicado resultando ser speed, con un peso de 42,46 gramos. Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre del 2025, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor en el mercado ilícito de 1.961,65 euros. El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.