Detenido en Valladolid por acusar falsamente a un camarero de amenazar con un cuchillo a un cliente

Un furgón de la Policía Nacional. Foto archivo - EUROPA PRESS

VALLADOLID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de simulación de delito, tras efectuar una llamada en la que aseguró que el camarero de un bar estaba amenazando con un cuchillo a un cliente del local, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron sobre las 17.30 horas del pasado día 13 de junio a raíz de una llamada que alertaba en la Sala CIMACC 091 de que en una plaza de la capital con numerosas terrazas, un camarero de un local estaba amenazando a un cliente con un cuchillo y se daba una descripción detallada de las ropas del presunto autor.

Ante la gravedad de los hechos, acudieron inmediatamente al lugar hasta cuatro dotaciones de Policía Nacional sobre vehículos rotulados, haciendo uso de los medios luminosos y acústicos policiales. A su llegada, los agentes se encontraron una plaza con terrazas muy concurridas, pero absoluta normalidad y ningún incidente.

Los policías se entrevistaron con la responsable y un camarero del local donde supuestamente se habían producido los hechos, cuyas prendas de vestir coincidían con las del falso autor de las amenazas, y ellos manifestaron que su actividad profesional durante toda la tarde se había desarrollado con normalidad.

La responsable del establecimiento dijo a los agentes sospechar de un cliente que en los últimos días estaba siguiendo y observando a su camarero, sin que tuviera ningún tipo de relación con él. Al parecer, incluso dos días antes, ante la indiferencia del camarero, el varón le había dicho cuando pasó junto a él: "¡Ojalá te caigas y te mueras".

Este hombre estaba sentado en una terraza colindante, y cuando los policías se dirigieron a él reconoció haber efectuado la llamada y dijo a los policías que no había pasado nada pero que el denunciado se lo merecía. Incluso admitió haber apagado el móvil para evitar las llamadas que se le hicieron desde la Sala CIMACC 091 para que aclarara y ampliara información de la llamada inicial.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de simulación de delito y a trasladarlo a dependencias policiales, donde permaneció custodiado hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.