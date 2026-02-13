Detenido en Valladolid un administrador de fincas por estafarmás de 6.000 euros a una comunidad

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional de Delicias, en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón, administrador de una comunidad de propietarios, como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad documental, tras detectarse diversas irregularidades en la gestión económica de la comunidad, a la que habría ocasionado un perjuicio superior a los 6.000 euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El presidente de la comunidad observó desde el primer momento diversas conductas anómalas por parte del administrador. Según manifestó, el gestor convenció al anterior presidente para modificar el acta más reciente, otorgándose así acceso total a la cuenta bancaria comunitaria, con capacidad para retirar efectivo, emitir cheques y realizar pagos sin control vecinal. El administrador justificó esta modificación alegando que así podría trabajar "con mayor eficacia" y sin necesidad de consultar al presidente.

El denunciante revisó las cuentas y detectó cargos sin justificación, desconocidos tanto por él como por los vecinos. En junio de 2025, el detenido intentó explicar dos movimientos especialmente llamativos: 3.500 euros en concepto de traspaso de cuentas y 1.780 euros en concepto de gastos de presidente.

Sin embargo, el presidente negó haber autorizado o realizado gasto alguno. El administrador afirmó entonces que la comunidad había sido sancionada por la Agencia Tributaria con una multa de 5.280 euros y mostró únicamente un supuesto justificante bancario. Se pudo comprobar que el documento bancario era falso, también se certificó que los códigos seguros de verificación de documentos -supuestamente emitidos por la Agencia Tributaria-, entre ellos un requerimiento y una diligencia de embargo entregados posteriormente por el administrador, eran falsificados.

En una revisión posterior de la cuenta comunitaria, se detectaron tres reintegros en efectivo realizados por el administrador, concretamente, 675 euros el 28 de abril, en concepto de reparación cierre de tejado; 355 euros el 4 de junio, por un reintegro en efectivo, y 302,50 euros 23 de junio, por la supuesta reparación de gotera. El administrador aportó dos facturas para justificar estos gastos. Sin embargo, ambas carecían de sello, firma, CIF y presentaban una dirección incorrecta.

La Policía Nacional comprobó que, aunque la empresa reconocía haber realizado trabajos y cobrado en efectivo, el presidente aseguró que nunca autorizó ni permitió el acceso a las zonas supuestamente reparadas, lo que apunta a una posible connivencia entre el administrador y el responsable de la empresa.

El administrador devolvió los 5.280 euros correspondientes a la supuesta multa, realizando el ingreso el 7 de enero de 2026. No obstante, los otros tres cargos, que suman 1.332,50 euros, continúan bajo investigación al estar vinculados a facturas presuntamente falsificadas.

Por todo ello, el administrador fue detenido este miércoles, 11 de febrero, como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad documental. Una vez se concluyó el atestado policial, se remitió lo actuado a la autoridad judicial, que ha impuesto al detenido la obligación de comparecer cuando sea requerido para ello.