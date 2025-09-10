Detenido en Valladolid tras agredir a un varón con tornillos puestos en los dedos al grito de "te voy a matar"

Sevilla.-Sucesos.-Detenido por un robo violento con el método del 'mataleón' a dos mujeres en el barrio de San Pablo - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de la agresión a otro con grandes tornillos puestos en los dedos mientras gritaba: "Te voy a matar".

El suceso se ha producido en la tarde de este martes, 8 de septiembre, cuando se avisó a la Policía de una agresión entre varias personas en la confluencia de las calles General Shelly y Caamaño, en el barrio de Delicias, donde un requirente indicaba que uno de los involucrados esgrimía un arma blanca.

Los policías se desplazaron rápidamente al lugar y a su llegada se encontraron a una persona postrada en el suelo que sangraba abundantemente por la nariz, mientras que otro varón le miraba desde la acera de enfrente, con varias personas interponiéndose, portando dos grandes tornillos que asomaban desde un bolsillo exterior de su chaqueta.

Según varios testigos presenciales de los hechos, entre ellos el requirente del servicio policial, se había producido una disputa entre los dos varones y el hombre que portaba los tornillos se los había puesto entre los dedos, golpeando a puñetazos en la cara al otro individuo a la par que gritaba "te voy a matar", han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al parecer, una disputa de índole personal entre ambos hombres derivó en la agresión, en la que los testigos de los hechos se interpusieron entre el agresor y la víctima hasta la llegada de los agentes, que procedieron a inmovilizar al presunto autor, quien se había mostrado "sumamente violento", según los presentes.

Ante la situación, se pidió una ambulancia que se desplazó al lugar y trasladó a la víctima al Hospital Universitario Río Hortega de la capital para valorar las lesiones sufridas y ser atendido de las mismas.

Por su parte, los agentes de Policía Nacional detivieron a este hombre como presunto autor de un delito de lesiones y lo trasladaron a dependencias policiales para su custodia. Una vez puesto a disposición de la autoridad judicial, ésta ha decretado su libertad.