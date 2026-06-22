Detenido en Valladolid por amenazar con un cuchillo y con "pegar tiros" a tres jóvenes

Cuchillo requisado al detenido en Valladolid por amenazar a tres jóvenes. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de amenazas graves a tres jóvenes que estaban en la terraza de una vivienda, a los que mostró un cuchillo y dijo que iba a "pegar dos tiros".

La detención se produjo sobre las 1.15 horas, cuando dos dotaciones de agentes de la Policía Nacional fueron comisionadas por la Sala CIMACC 091 para dirigirse a una calle de la capital, donde al parecer un hombre había amenazado a los requirentes con dos cuchillos.

Los agentes se personaron inmediatamente en el lugar, donde se entrevistaron con tres jóvenes, dos mujeres y un hombre, que relataron cómo estaban hablando en la terraza del domicilio cuando pasó un individuo por debajo de la misma y se dirigió a ellos a gritos, momento en el que les preguntó si "querían quemarle el pelo".

El individuo insistió a gritos para que bajaran a la vía pública y ante la negativa de las víctimas, les amenazó con que iba a pegarles dos tiros. Posteriormente, el varón cogió una piedra de un contenedor de escombros y la lanzó contra los jóvenes, si bien impactó en la fachada del edificio.

Asimismo, insistió en sus amenazas y pidió a gritos que bajaran, momento en el que, además, se levantó la camisa y exhibió lo que parecían ser dos cuchillos en la cintura, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

Todo esto fue grabado por una de las víctimas con su móvil, imágenes que mostró a los agentes de Policía Nacional a los que llamaron al sentir temor por bajar a la calle para mover un vehículo estacionado.

En el lugar, los agentes hicieron una requisa en un portal en el que, al parecer, se había refugiado el autor de los hechos, pero no localizaron. Después, mientras los policías documentaban la intervención policial para dejar un parte por escrito, salió de ese portal un varón que resultó ser el presunto autor de las amenazas.

Los agentes procedieron a identificarlo y en el cacheo que se le efectuó por motivos de seguridad se le encontró una navaja con una hoja de nueve centímetros de largo, por lo que las autoridades procedieron a su detención como presunto autor de un delito de amenazas graves.

Durante el traslado a las dependencias de la Comisaría de distrito de Valladolid - Delicias en el vehículo policial, el detenido reiteró sus amenazas hacia los jóvenes.

El varón, a quien le constaban diez antecedentes policiales anteriores, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.