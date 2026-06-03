Detenido en Valladolid por amenazar e insultar en bares y mostrar sus genitales y agredir a la Policía

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VALLADOLID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un varón que protagonizó diversos altercados en los que insultó y amenazó a clientes y camareros de bares en múltiples altercados y además mostró sus genitales y mordió a los agentes que acudieron a los avisos.

El arresto se prodjo en la tarde del 28 de mayo, cuando el varón habría protagonizado múltiples altercados que provocaron varios avisos consecutivos y en los que se produjeron insultos, amenazas, actos de exhibicionismo y agresiones tanto a ciudadanos como a los propios agentes intervinientes, además de a personal sanitario.

La primera intervención se produjo en un bar de Parque Alameda, hasta el que se desplazaron agentes del Cuerpo tras un aviso en el que se informaba de que un individuo molestaba a los clientes, insultaba y causaba daños en la terraza, algo que corroboró la propietaria del establecimiento, que también fue víctima de esta actitud cuando trató de llamarle la atención.

Los agentes realizaron varias pasadas por la zona y localizaron poco después a un varón que coincidía plenamente con la descripción, el cual se encontraba en ese momento increpando a viandantes en la calle, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Al ser interceptado y requerido para identificarse, el individuo adoptó una actitud chulesca y nada colaboradora y profirió insultos reiterados hacia los agentes tales como "hijos de puta, sois unas mariconas". Acto seguido, se bajó los pantalones y la ropa interior, tocándose sus partes íntimas y exhibiéndolas a los agentes. Finalmente aportó su documentación y los agentes le informaron de que sería denunciado por los hechos.

Minutos después, la Sala de Policía comunicó un nuevo aviso desde otro bar cercano, donde el mismo individuo habría provocado un altercado en el interior. A la llegada de los agentes, varios clientes confirmaron los hechos, aunque el individuo ya no se encontraba en el lugar.

NUEVOS ALTERCADOS

Poco después, un tercer aviso alertó de que el mismo varón amenazaba e insultaba a la camarera de un establecimiento del Paseo de Zorrilla. A su llegada, los agentes observaron al individuo que alzaba la voz y gesticulaba de forma agresiva mientras molestaba al resto de clientes.

La camarera presentaba un fuerte estado de ansiedad, se encontraba llorando y muy nerviosa, manifestó su intención de interponer denuncia e indicó además que no era la primera vez que el mismo individuo la insultaba y amenazaba.

Los agentes invitaron al individuo a salir del local para evitar mayores incidentes. Ya en la vía pública, comenzó a gritar frases como "sois unos mierdas, eres una puta", dirigiéndose a una agente, añadiendo que "con la ley de violencia de género no quería hablar con ella".

Acto seguido, se arrojó al suelo, se bajó de nuevo los pantalones y la ropa interior, exhibiéndose ante los agentes y ante los clientes de la terraza, entre los que había menores de edad. Al requerirle que abandonara el lugar, se negó reiteradamente hasta que finalmente recogió sus pertenencias y cruzó la calzada poniendo en peligro la circulación, obligando a frenar a varios vehículos para evitar su atropello y comprometiendo también la seguridad de los agentes.

Una vez en la acera opuesta, el individuo reanudó los insultos y realizó ademanes de golpear con un cabezazo, además de lanzar golpes con los brazos hacia uno de los agentes. Ante estos hechos, se procedió a su detención como presunto autor de los delitos de atentado a agente de la autoridad, resistencia y desobediencia grave, exhibicionismo y lesiones.

Durante la detención opuso gran resistencia, por lo que fue necesaria la colaboración de otros indicativos, uno de los cuales procedió a su traslado a un centro sanitario para valoración. Durante el trayecto, el detenido propinó patadas y puñetazos al habitáculo del vehículo y obligó a los agentes a detener la marcha y solicitar apoyo adicional.

Ya en el centro médico adoptó de nuevo una actitud violenta y hostil, insultando tanto a los agentes como al personal sanitario, golpeando el mobiliario y llegando a morder a un agente en el pulgar de la mano. El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias y posterior puesta a disposición judicial que decretó su libertad.