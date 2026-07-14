Detenido en Valladolid tras arrojar un monedero con 'speed', 'cristal', 'MDMA' y cocaína

Archivo - Tres detenidos en Madrid por violar a la hija menor de edad de uno de ellos - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, después de que, al detectar la presencia policial, tratara de deshacerse de un monedero en cuyo interior portaba distintos tipos de sustancias.

Los hechos se produjeron durante la madrugada de este pasado lunes, cuando una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional se encontraban patrullando a bordo de un vehículo rotulado para evitar la comisión de hechos delictivos por la calle Cervantes y vio a un hombre que suscitó sus sospechas.

El varón, al percatarse de la presencia policial, se acercó a dos vehículos estacionados y arrojó un objeto oscuro al suelo, al ser conminado por los agentes para se detuviera. Los policías procedieron a su identificación y en un primer registro que le practicaron localizaron 520 euros en diferentes billetes repartidos entre su cartera y un bolsillo del pantalón, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Uno de los agentes localizó además el objeto lanzado, en concreto un monedero en cuyo interior había diferentes envoltorios de plástico que contenían lo que parecían ser sustancias estupefacientes. Se trataba de 5,4 gramos de 'speed', 4,5 gramos de metanfetamina ('cristal?), cuatro pastillas de 'MDMA', 2,7 gramos de cocaína y 1,4 gramos de 'Tusi' o cocaína rosa.

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención del hombre, a quien le constaba un antecedente por un delito de tráfico de drogas, como presunto autor de un delito contra la salud pública y a su traslado a dependencias policiales.

El detenido ha permanecido bajo custodia hasta ser puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.