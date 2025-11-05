Detenido en Valladolid por cortar fusibles en cuatro contadores en una calle y dejar sin luz a varios vecinos

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 56 años ha sido detenido en Valladolid por haber cortado los fusibles de cuatro contadores ubicados en una misma calle del barrio de Pajarillos, lo que interrumpió el suministro eléctrico a varios vecinos, ha informado la Policía Municipal.

Los hechos se remontan a las 15.30 horas de este martes, 4 de noviembre, cuando un vecino se dio cuenta de que no había suministro de electricidad en su casa. Acto seguido se acercó hasta un establecimiento de su propiedad que está próximo a su vivienda y en el que tiene instaladas cámaras de seguridad y, al revisar las imágenes, vio a una persona forzar el contador de la luz ubicado en la calle.

Este vecino puso en aviso a la Policía y los agentes que acudieron al lugar de los hechos observaron que estaban forzados y abiertos cuatro contadores de luz con los fusibles arrancados, lo que dejó sin luz a varios vecinos.

La descripción facilitada por el alertante permitió localizar sentado al final de la calle a un hombre que guardaba cuatro fusibles en el bolsillo. Al parecer se trata de una persona sin domicilio conocido en España.

Por su parte, el alertante avisó a la compañía de la luz para que procediera a la recuperación del suministro eléctrico.