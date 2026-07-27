Detenido en Valladolid por un delito de odio tras insultar al camarero de una cafetería

Imagen de archivo de unos agentes de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Valladolid como presunto autor de un delito de odio hacia el camarero de una cafetería al que profirió "graves" insultos como "maricón de mierda, "puto negro extranjero de mierda" y "como entre en la barra te mato y te arranco la cabeza".

Según ha informado la Policía Nacional, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 07.50 horas del sábado 25 de julio en una cafetería situada en el Paseo Zorrilla donde, según los alertantes, un individuo estaba causando problemas en el interior del establecimiento.

Los agentes se entrevistaron con la responsable del local que relató que cuando se disponía a abrir la cafetería sobre las 07.30 horas un individuo intentó acceder al interior, tras lo que fue advertido de que el establecimiento aún permanecía cerrado. El varón regresó una vez abierta la cafetería, se sentó en una mesa y "con actitud desafiante" solicitó un café y posteriormente otra consumición, con insultos graves hacia uno de los camareros como: "Tú, maricón de mierda, pon el puto cruasán, puto negro extranjero de mierda, que ya España no funciona como antes con todos vosotros".

Ante esta conducta, la responsable del establecimiento le retiró el café servido y le invitó a abandonar el local. El individuo se negó inicialmente y reanudó los insultos con amenazas de muerte dirigidas al camarero: "Como entre en la barra te mato y te arranco la cabeza".

En ese momento, la mujer llamó a la Policía y el varón abandonó el lugar al que regresó con "actitud desafiante y hostil" hacia los policías, a los que increpó y se acercó de forma intimidatoria, con aspavientos y negándose a colaborar. Las mismas fuentes han asegurado que el varón dirigió expresiones chulescas y vejatorias.

Ante la gravedad de los hechos y las manifestaciones vertidas, los agentes procedieron a la detención del varón por un presunto delito de odio, tras lo que fue trasladado a la Comisaría Provincial de Valladolid, donde se instruyó el correspondiente atestado policial. Posteriormente fue puesto a disposición judicial, que decretó su libertad.