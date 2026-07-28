Detenido en Valladolid por desobediencia y persistir en tumbarse en la calzada e interrumpir el tráfico

Archivo - Sucesos.- Tres varones dan una paliza a otro que les recriminó dejar una cerveza en el suelo en Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un individuo que se tumbó en la calzada hasta en tres ocasiones y desbedeció y resistió a los agentes con una actitud hostil y violenta y le sentaron en la acera otras tantas veces.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 26 de julio, cuando un indicativo de Policía Nacional acudió a la calle Santa Clara, donde varios avisos alertaban de la presencia de un varón tumbado en la calzada, que obstaculizaba el tráfico y generaba un riesgo evidente para su integridad y para la circulación.

A su llegada, los agentes observaron un taxi situado de forma transversal, que ocupaba ambos carriles con el fin de proteger al individuo e impedir su atropello, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El taxista informó de que había visto cómo el varón se tumbaba en la vía, que le había instado a levantarse sin obtener respuesta y que, ante la peligrosidad de la situación, había alertado a la policía y colocado su vehículo como pantalla de protección.

Los agentes procedieron a entrevistarse con esta persona, algo que resultó imposible debido a su estado de embriaguez y a una actitud agresiva.

Con el objetivo de garantizar su seguridad, levantaron al varón y lo situaron en la acera. Sin embargo, este se zafó de los agentes y volvió a tumbarse en la calzada. La situación se repitió hasta en tres ocasiones, mostrando el individuo una conducta hostil y violenta hacia los policías.

Tras indicarle reiteradamente que cesara su comportamiento, los agentes lo dejaron sentado en la acera. Cuando se dirigían al vehículo policial, el varón se levantó nuevamente y se abalanzó de forma rápida y agresiva hacia los agentes, intentando agredirles.

Consta que, durante la noche, se recibieron varias llamadas a través del 112 por molestias ocasionadas por este mismo individuo y en una de ellas intervino Policía Local y también mostró una actitud agresiva y violenta.

Ante los hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de resistencia y desobediencia, tras lo que se le trasladó a dependencias policiales, donde continuó con una conducta agresiva, dificultando los trámites posteriores a la detención. Finalizado el atestado policial, el detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su libertad.