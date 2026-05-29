Detenido en Valladolid el dueño de un local por inducir a menores a robar bicis que luego vendía. - EUROPA PRESS

La operación policial ha concluido con cuatro detenidos, dos de ellos menores que, supuestamente, actuaron a demanda a cambio de 10 y 20 euros VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a cuatro varones, dos de ellos menores de edad, por su presunta implicación en los delitos de hurto y receptación de una bicicleta valorada en casi mil euros, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Las detenciones se han llevado a cabo en dos jornadas; concretamente, tres de los implicados han sido arrestados este pasado martes, mientras que el segundo menor de edad ha sido interceptado por los agentes durante la tarde de este miércoles.

La investigación se iniciaron tras el atestado policial del 26 de mayo que recogía la detención de un menor de 15 años por el hurto de una bicicleta valorada en 940 euros, sustraída la tarde del 18 de mayo. El menor confesó que cometió el robo junto a otro menor siguiendo las indicaciones de dos adultos, quienes les ofrecieron una remuneración económica. Tras estas declaraciones, una dotación policial de paisano localizó y arrestó en la Avenida de Segovia al adulto sospechoso de inducir a los menores tras ofrecerles 10 y 20 euros.

De forma paralela, los agentes realizaron gestiones sobre un local relacionado con la posible recepción de efectos sustraídos, tras las sospechas de vecinos y comerciantes que informaron de que el usuario introducía objetos habitualmente durante la noche.

En el interior del inmueble se han localizado numerosos efectos almacenados en cajas y bolsas, tales como cuatro bicicletas, dos patinetes eléctricos, cubiertas de bicicleta, un monitor, herramientas y uniformes escolares. El usuario del local ha afirmado que procedían de la basura y se destinaban a mercadillos, un extremo que ha resultado inverosímil para los actuantes.

A pesar de que el sospechoso ha manifestado que había acudido andando, los policías localizaron su furgoneta en una calle cercana utilizando las llaves que portaba. En el interior del vehículo se halló la bicicleta valorada en 940 euros que figuraba como sustraída el 18 de mayo, además de un patinete eléctrico preparado para su venta.

Por todo ello, los agentes han determinado que esta persona adquiría de forma habitual bicicletas sustraídas pagando a los autores, en ocasiones menores, por lo que se ha procedido a su detención por un delito de receptación.

Finalmente, las autoridades han interceptado a las 15.55 horas del miércoles al segundo menor vinculado con el hurto. En el momento de la intervención, el menor manifestó de forma espontánea que un varón mayor de edad los acompañó hasta un gimnasio, accedió mediante un código al aparcamiento y les indicó que tiraran de una bicicleta blanca a cambio de una recompensa.

Tras pasar a disposición judicial, los dos adultos detenidos han quedado en libertad, mientras que los menores de edad han sido entregados a sus progenitores.