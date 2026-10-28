Detenido en Valladolid por entrar por la fuerza en la vivienda de un familiar y permanecer en ella sin permiso

Detención en Valladolid - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un hombre como presunto autor de un delito de allanamiento de morada, tras acceder por la fuerza al domicilio de un familiar y permanecer en su interior contra la voluntad de la propietaria.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas del pasado 24 de octubre, cuando la Sala CIMACC 091 comisionó a una dotación policial para acudir a un inmueble del barrio de las Delicias, tras recibir el aviso de que varias personas habían accedido por la fuerza a la vivienda.

A la llegada de los efectivos policiales, la familiar que vivía en ese domicilio se encontraba en el portal junto a uno de los tres varones que habían entrado en el piso. La mujer manifestó a los agentes que había salido a realizar unas compras y que, al regresar, encontró la puerta de acceso forzada y a tres hombres en el interior. Asimismo, indicó que uno de ellos era familiar suyo, no residía allí, no disponía de llaves ni contaba con su autorización para acceder al domicilio.

Los otros dos hombres abandonaron el lugar después de que la víctima les recriminara su presencia y les advirtiera de que iba a llamar a la Policía Nacional.

Los agentes comprobaron que el cerrojo de la puerta estaba roto y observaron en la parte exterior una marca compatible con una patada.

Preguntado por los motivos de su acción, el hombre manifestó a los policías que no tenía dónde dormir y que había accedido al inmueble sin pedir permiso. Ante estos hechos, las fuerzas de seguridad procedieron a su detención.

Tras finalizar las diligencias en dependencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su puesta en libertad.