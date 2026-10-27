Detenido en Valladolid por fracturar la nariz de un cabezazo a un hombre en una zona infantil. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de lesiones tras propinar supuestamente un fuerte cabezazo en el rostro a otro hombre en una zona de juegos infantiles, un golpe que le provocó a la víctima una fractura de los huesos propios de la nariz y una desviación de tabique por las que ha precisado de intervención quirúrgica.

El suceso se produjo el pasado 11 de octubre de 2026, cuando el agredido se encontraba en el recinto infantil y observó cómo un niño golpeaba a una menor. En ese instante, acudió hacia el pequeño con el fin de recriminarle la acción y advertirle de que no debía pegar a otros niños.

A continuación, dos mujeres se acercaron para interesarse por la amonestación y el afectado les aclaró lo ocurrido con la niña. Sin mediar palabra y sin que se hubiera producido discusión previa alguna entre los involucrados, irrumpió en el lugar un varón que asestó a la víctima directamente un golpe en la cara, lo que provocó que la víctima quedara aturdida y con una fuerte hemorragia nasal.

El presunto agresor pretendió huir de la zona de inmediato, pero fue interceptado por otro ciudadano que se encontraba en las inmediaciones y que fue el encargado de comunicar los hechos a los servicios de emergencia policiales para que los efectivos procedieran a su identificación.

Una dotación del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León prestó las primeras asistencias al herido para evacuarlo después al Hospital Universitario Río Hortega.

Los agentes llevaron a cabo el arresto en la mañana del pasado viernes, 23 de octubre, e instruyeron el correspondiente atestado, tras lo cual el hombre ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado.