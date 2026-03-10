Detenido en Valladolid un hombre con 17 antecedentes tras robar en una obra y huir de la policía

Valla cortada en la obra en la que se produjo un robo en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón con 17 antecedentes tras robar en una obra e intentar huir de los agentes a la carrera tras deshacerse de una bobina de cable que había sustraído.

La actuación que culminó con la detención se inició este lunes, 9 de marzo, cuando varias llamadas advirtieron de una fuerte discusión de varias personas frente a una obra, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los agentes se desplazaron hasta el lugar para esclarecer qué es lo que ocurría y, a su llegada, localizaron a dos hombres que les manifestaron que momentos antes habían mantenido una fuerte discusión con otros tres a quienes conocían y que al parecer pretendían acceder al interior de la obra para robar material.

También indicaron que uno de los tres había salido del interior de la obra y portaba material robado en una bolsa, por lo que los policías recabaron datos y descripciones de los tres varones que trasladaron al resto de indicativos policiales en servicio, así como las direcciones hacia las que se habían marchado.

Asimismo, realizaron una requisa en el perímetro de la obra y localizaron un punto en el que se había cortado la malla de torsión mediante un par de tenazas metálicas que habían quedado abandonadas en el suelo. Junto a ese punto de acceso había un contenedor de obra abierto en cuyo interior había numeroso material.

DOS EN LIBERTAD

Un radio patrulla localizó a dos de los varones descritos y tomó nota de la filiación de uno de ellos, mientras que trasladó a otro para su identificación al carecer de documentación. Sin embargo, ninguno de ellos portaba efectos sustraídos por lo que, tras ser identificados plenamente, se marcharon.

El tercer varón fue localizado por otra patrulla más tarde en la calle Tajo y portaba la bolsa que habían detallado los dos primeros hombres. Al percatarse de la presencia policial, emprendió la huida a la carrera y arrojó la bolsa al suelo, lo que dio pie a una persecución que culminó con su interceptación en la Plaza Jaramiel.

Los agentes comprobaron que en el interior de la bolsa abandonada había una bobina de cable eléctrico que el varón había sustraído del interior de la obra.

Por todo esto, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza y a su traslado a dependencias policiales, donde permaneció bajo custodia.

El detenido es un delincuente habitual a quien le constan 17 detenciones anteriores por la Policía Nacional, muchas de ellas por pequeños delitos contra el patrimonio. Una vez finalizadas las diligencias, el detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su libertad.