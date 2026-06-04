Detenido en Valladolid un hombre con 20 antecedentes cuando conducía un coche robado

Archivo - Sucesos.- Una nueva redada en La Cubierta de Leganés se salda con tres detenidos y casi mil identificados - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en la madrugada de este jueves a un varón con 20 antecedentes que fue sorprendido cuando circulaba de noche y con las luces apagadas a los mandos de un coche robado.

La detención se ha producido después de que este miércoles, 3 de junio, el propietario de un turismo denunciara en la Comisaría de Delicias la sustracción de su vehículo cometida en la noche del 2 de junio en la calle Jaén, han informado a Europa Press fuenes policiales.

La misma noche del día de la denuncia, ya de madrugada, una dotación de agentes de paisano de la Policía Nacional que realizaban labores preventivas a bordo de un vehículo camuflado por el Paseo de Juan Carlos I vieron un turismo que circulaba con las luces apagadas y, ante la sospecha de las intenciones del ocupante, iniciaron un discreto seguimiento del coche.

En la calle Huelva consiguieron vislumbrar la matrícula del turismo y consultaron los datos del vehículo a través de la Sala, cuyo operador indicó a los agentes que el vehículo figuraba como sustraído, por lo que interceptaron el turismo en la calle Salud.

Los agentes de Policía Nacional identificaron e informaron al conductor de su detención como presunto autor de un delito del robo del vehículo.

Además, en el interior del mismo llevaba un patinete eléctrico del que no dio explicación alguna, por lo que los policías sospecharon que pudiera proceder de otro robo.

El vehículo fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, donde ha sido reintegrado a su legítimo propietario, mientras se continúan las gestiones para averiguar el origen del patinete eléctrico intervenido.

Se da la circunstancia de que el detenido es un delincuente habitual a quien le constan 20 detenciones policiales, muy habitualmente por pequeños delitos contra el patrimonio.

El detenido ha permanecido bajo custodia en las dependencias de Policía Nacional mientras se finalizaba el atestado, tras lo que ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su libertad.