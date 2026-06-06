Detenido en Valladolid un hombre con diez antecedentes por agredir y amenazar a un conocido - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre, con diez antecedentes policiales, como presunto autor de un delito de lesiones y amenazas, tras agredir por la calle a otro varón al que conocía previamente y posteriormente amenazarlo de muerte por teléfono.

La detención se ha producido el pasado martes, 2 de junio, días después de el ahora detenido agrediera presuntamente a la víctima, concretamente el día 20 de mayo.

El denunciante manifestó que, en torno a las 01.30 horas del 20 de mayo, el individuo al que conocía se le acercó en la vía pública, concretamente en la Calle Arca Real de la capital, para pedirle dinero y, ante su negativa, el agresor le propinó un cabezazo en la cara y una patada en la rodilla izquierda.

El presunto agresor huyó inmediatamente del lugar y después, según relató la víctima, el presunto autor lo llamó por teléfono en varias ocasiones y le profirió amenazas de muerte, según relatan fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

El perjudicado fue atendido en el Hospital Universitario Río Hortega, donde se le emitió un parte médico en el que consta como diagnóstico principal una fractura de los huesos propios de la nariz, con crepitación en el lado izquierdo y ligero hundimiento en el derecho.

Los agentes de la Policía Nacional iniciaron las gestiones de investigación para identificar al presunto autor, quien resultó ser un varón que contaba con diez antecedentes policiales.

El individuo fue localizado y detenido el martes día 2 de junio por la mañana, fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del atestado y, tras ello, quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.