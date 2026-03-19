Detenido en Valladolid un hombre ebrio y agresivo por causar destrozos en un bar e insultar a los clientes

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid con más de 30 gramos de cocaína en un envoltorio que dejó en el suelo para ocultarlo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un individuo, al que se vieron obligados a reducir ante su agresividad, por causar destrozos en un bar y amenazar e importunar a los clientes del establecimiento.

Los hechos se produjeron en la tarde del martes, 17 de marzo, cuando varias dotaciones del Cuerpo acudieron a un establecimiento hostelero de la capital donde había un cliente ocasionando graves problemas, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A la llegada de los agentes, fueron requeridos por varios clientes del establecimiento que se encontraban en la terraza, quienes manifestaron a los policías: "entren rápido agentes, dentro hay un hombre destrozando el bar y pegando a la gente".

Cuando accedieron al interior del bar, los funcionarios policiales se encontraron gran parte del mobiliario volcado por el suelo, así como numerosas piezas de vajilla rotas y a un varón que se movía por el interior de forma nerviosa.

El individuo hacía caso omiso a las indicaciones de los agentes para que se identificase y se quedase quieto, con un alto estado de agresividad y, finalmente, los actuantes se vieron obligados a inmovilizarlo para poder calmarle y proceder a su identificación.

DISCUSIÓN

Según los testigos que se encontraban en el bar este hombre, quien al parecer se encontraba bajo los efectos de la ingesta del alcohol, se había acercado a una mujer que se encontraba en la barra. El hombre había iniciado una conversación mientras invadía el espacio personal de la mujer y con comentarios insistentes que la incomodaron.

Después se acercó el acompañante de la mujer, que se encontraba en el baño, y se inició una discusión cuando le hizo saber que la estaba importunando.

El varón ebrio se puso muy agresivo y llegó a empujar al hombre y romperle las gafas, tras lo que la responsable del establecimiento le pidió que se marchase porque le estaba ocasionado problemas y el local tenía reservado el derecho de admisión.

Ante todo esto, el varón reaccionó con gran violencia, volcó mesas y taburetes y rompió piezas de vajillas, a la par que amenazó a los clientes y a la responsable del bar con frases tales como: "si me vuelves a decir que me vaya te mato, yo hago lo que quiero".

Por todo esto, los agentes de Policía Nacional procedieron a la detención de este hombre como presunto autor de un delito de coacciones y otro de desórdenes públicos, tras lo que fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

El detenido, a quien le constan doce detenciones anteriores por parte de la Policía Nacional, de las cuales varias atendían a circunstancias similares a la actual, ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.