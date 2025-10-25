Detenido en Valladolid un hombre con una orden de detención europea por violar a una menor en Moldavia

La Policía Nacional detiene a un hombre sobre el que pesaba una orden de detención europea - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un hombre, sobre el que pesaba una orden europea de detención (OED) interesada por un juzgado de la ciudad de Drochia en Moldavia, que había sido condenado a 20 años de prisión por la violación de una menor en abril del 2019 y una segunda vez en noviembre de 2021, en la ciudad de Gribova.

La detención tuvo lugar el pasado 18 de octubre, cuando agentes que patrullaban en un vehículo rotulado en labores preventivas de seguridad ciudadana para evitar la comisión de delitos vieron a tres individuos que por su actitud les suscitaron sospechas.

Cuando identificaron a los tres hombres al consultar las bases de datos policiales, comprobaron que sobre uno de ellos pesaba una orden europea de detención.

El hombre presentó a los agentes una documentación falsa al objeto de ocultar su verdadera identidad, pero los policías localizaron una tarjeta de identidad con su verdadero nombre entre sus pertenencias, según ha detallado la Policía Nacional a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Por todo esto los agentes procedieron a la detención del sujeto por un delito de falsedad documental y por la orden de detención europea y a su traslado a dependencias policiales para su custodia.

Los agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid pusieron en conocimiento del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y del Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid, la detención de este hombre, que decretaron su ingreso inmediato en prisión.