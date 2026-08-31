Detenido en Valladolid tras huir con una furgoneta ebrio y drogado, con una pistola, una navaja y un hacha

Efectos intervenidos al conductor de una furgoneta en Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID

VALLADOLID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un individuo de 41 años tras protagonizar una temeraria y peligrosa huida por calles de la ciudad en una furgoneta que conducía bajo los efectos del alcohol y las drogas y en la que portaba una pistola, una navaja, un hacha y munición, entre otros efectos, han informado a Europa Press fuentes del cuerpo local.

Los hechos se produjeron el viernes, 28 de agosto, en torno a las 18.15 horas, cuando se avisó a la Policía de un accidente de una furgoneta blanca que había chocado contra un semáforo en la Avenida de Santander con Costa Brava, hasta donde se desplazó una pareja de agentes en moto.

Sin embargo, los policías no observaron vehículo alguno en el lugar, aunque posteriormente localizaron una furgoneta como la descrita junto a un bar en la Avenida de Santander y a su conductor en el interior.

Al observar la presencia policial, el conductor intentó hacer una maniobra para salir del lugar en el que estaba estacionado, momento en el que uno de los agentes se puso en paralelo para preguntar de dónde venía, aunque las respuesta del individuo fueron evasivas.

En ese momento, el conductor de la furgoneta aceleró y tomó dirección al centro, se saltó un semáforo en la calle Nava, invadió el carril izquierdo e hizo frenar a otros vehículos mientras circulaba a gran velocidad y en zig-zag para evitar que los motoristas le alcanzaran.

Así, se inició una persecución por el entorno del Barrio España y, en su transcurso, el individuo arrojó una mochila de color negro por una de las ventanillas que pudo ser recogida por uno de los motoristas para su posterior registro.

OBLIGADO A SALIR

Tras su intento de huida, en la que evitó en varias ocasiones a los policías, en la calle Costa Brava a la altura de Valle de Arán la furgoneta se encontró bloqueada ente la presencia de varios vehículos parados, por lo que tuvo que detener su marcha.

Los agentes pidieron al conductor que bajara del vehículo, a lo que se negó, y finalmente los agentes tuvieron que fracturar las ventanillas para salar al individuo, reducirlo y proceder a su detención.

En el transcurso de la intervención policial, los agentes registraron la mochila anteriormente recogida, que contenía una pistola, munición, una navaja de 17 centímetros de hoja y un teléfono móvil. Una vez asegurada y desarmada la pistola, los policías registraron también el vehículo, en cuyo interior encontraron cinco botellas de óxido nitroso, un cartucho de nueve milímetros, una vaina percutida, una caja de cartón con otros 13 cartuchos, así como un hacha de 40 centímetros de mango y dos "cayados" de 60 y 140 centímetros de largo.

Tras su detención, los agentes practicaron pruebas de alcohol y drogas al individuo, quien arrojó una tasa positiva de 0,74 y 0,72 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, lo que supone un delito contra la seguridad vial, y se detectó que había consumido cocaína.

Al varón de 41 años, que además profirió amenazas a uno de los agentes de la Policía Municipal, se le imputan diversos delitos, entre ellos desobediencia, conducción temeraria, contra la seguridad vial o portar armas.