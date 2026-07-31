Detenido en Valladolid un individuo por tráfico de drogas al incautarle marihuana y metanfetamina y 260 euros

Sustancias y dinero intervenidos en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al incautarle una bolsa con 3,09 gramos de marihuana y tres envoltorios de 1,24 gramos, 1,20 gramos y 1,25 gramos de metanfetamina, además de 260 euros.

Los hechos se produjeron en la mañana del 29 de julio, cuando agentes de la Policía Nacional que realizaban labores de prevención de la delincuencia y atención al ciudadano en la calle Recondo observaron a un varón que, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud esquiva y aceleró notablemente la marcha con la intención de alejarse del lugar.

Los agentes le dieron alcance a los pocos metros y apreciaron de inmediato un fuerte olor a marihuana, motivo por el cual procedieron a realizar un cacheo superficial y externo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En el interior de la mochila localizaron una bolsa con sustancia vegetal verde, con un peso de 3,09 gramos. Asimismo, dentro de un libro que portaba en la misma mochila se hallaron tres envoltorios tipo bolsa de cierre 'zip', con pesos de 1,24 gramos, 1,20 gramos y 1,25 gramos, todos ellos conteniendo sustancia pulverulenta de color rosa, además de 260 euros en efectivo, fraccionados en cinco billetes de 50 euros y dos billetes de 5 euros.

Ante la presentación en dosis de las sustancias intervenidas y la cantidad de dinero fraccionado que portaba el individuo, indicios compatibles con su predisposición para la venta al menudeo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional para la tramitación del correspondiente atestado y las sustancias intervenidas fueron sometidas al drogo test, arrojando resultado positivo en marihuana y metanfetamina.

Según las tablas de valoración de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el segundo semestre de 2026, las dosis intervenidas tendrían un valor estimado en el mercado ilícito de 224,67 euros.

El individuo fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que decretó su libertad, según las mismas fuentes.