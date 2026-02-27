Detenido en Valladolid un joven con 100 gramos de hachís

Tableta de 100 gramos de hachís incautada a un joven en Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un joven como presunto autor de un delito contra la salud pública cuando portaba 100 gramos de hachís valorados en casi 700 euros.

Los hechos se produjeron este jueves, 26 de febrero, cuando una patrulla de la Policía Nacional observó en la calle Real de Burgos a dos jóvenes que, al percatarse de la presencia policial, hicieron un brusco cambio de sentido lo que suscitó las sospechas de los agentes.

Los funcionarios procedieron a identificar a ambos jóvenes por si pesara sobre ellos alguna requisitoria, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los dos identificados dieron evidentes muestras de nerviosismo al ser interceptados por los policías y, cuando por motivos de seguridad, se les practicó un cacheo superficial, a uno de ellos se le localizó entre sus ropas una tableta de lo que parecía ser hachís de unos 100 gramos de peso.

Los agentes procedieron a la detención del joven y a su traslado a dependencias policiales como presunto autor de un delito contra la salud pública, mientras que su acompañante se marchó del lugar.

Una vez en la Comisaría Provincial de Valladolid, la droga intervenida dio positivo al drogo test resultando ser hachís y arrojando un peso en bruto de 99,52 gramos.

Según las tablas de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes para el primer semestre de 2026, la droga intervenida hubiera alcanzado un valor de 675,74 euros en el mercado ilícito.

El detenido, quien carecía de antecedentes policiales, fue oído en declaración en presencia de su abogado y quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello. El atestado instruido se ha puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.