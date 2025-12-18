Detenido en Valladolid un joven de 20 años por robar a una mujer tras golpearle la cabeza con un palo

Archivo - Un vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADÍA OLID - Archivo

VALLADOLID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un joven de 20 años por robar el móvil a una mujer a la que agredió con un palo.

El suceso se ha producido en la zona de Arco Ladrillo en torno a la 1.00 de la madrugada de este jueves, cuando el joven se aproximó a la víctima y la golpeó en la cabeza con un palo, tras lo que se llevó su móvil y emprendió la huida, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Tras los hechos, la mujer dio aviso a la Policía y facilitó una descripción del autor de los hechos, al que se localizó en las inmediaciones con el teléfono móvil, que la víctima reconoció y en el que pudo introducir su contraseña para demostrar su propiedad.