Detenido en Valladolid un joven con once antecedentes por robar un patinete de 500 euros que intentó vender

Archivo - Un coche de la Policía Nacional frente a una comisaria durante la presentación de la prueba piloto de citas previas automatizadas de extranjería de L’Hospitalet, a 30 de enero de 2026, en L’Hospitalet, Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a un joven con once antedecentes por el hurto de un patinete eléctrico valorado en algo más de 500 euros que después intentó vender y fue recuperado oculto en una vivienda abandonada.

Los hechos se produjeron en torno a las 15.00 horas del domingo, día 7, cuando agentes de la Policía Nacional que prestaban servicio de paisano en vehículo camuflado recibieron un aviso para desplazarse a la intersección de Calle Arca Real con Calle Zapadores, donde un ciudadano manifestaba haber localizado al presunto autor del hurto de su patinete eléctrico, denunciado esa misma mañana.

Según indicó el requirente, varios amigos le habían alertado de que un joven estaba ofreciendo a los viandantes la compra del patinete sustraído, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En ese momento, otro conocido le avisó de que el mismo individuo se encontraba nuevamente intentando venderlo, por lo que se personó en el lugar y contactó con el 091.

Los agentes, ya en la zona, observaron a un joven cuya descripción coincidía plenamente con la facilitada por el denunciante, si bien no portaba el patinete.

INDOCUMENTADO

Ante la ausencia de documentación y la imposibilidad de identificarlo en vía pública, se procedió a su traslado a dependencias policiales para la comprobación de su identidad. Tanto el requirente como su amigo señalaron sin género de duda al joven como autor del hurto.

Posteriormente, los agentes realizaron una búsqueda del vehículo sustraído en los lugares frecuentados por el identificado, localizando el patinete oculto en un edificio abandonado de la calle Arco Ladrillo, por lo que recuperaron el vehículo, valorado en 529 euros.

En el momento de la detención, se efectuó un cacheo superficial, hallándose entre las pertenencias del joven una llave, que posteriormente se comprobó que correspondía al patinete recuperado.

El varón, al que le constan once detenciones previas, fue detenido como presunto autor de un delito de hurto y puesto a disposición de la autoridad judicial, tras lo que quedó en libertad.