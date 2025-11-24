Detenido en Valladolid tras una pelea a las puertas de un bar tras una agresión a una chica

Archivo - Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Local de Valladolid - POLICÍA LOCAL - Archivo

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un joven de 29 años tras una pelea en un bar de la zona centro que se originó por una presunta agresión a una chica, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El suceso se ha producido en torno a las 11.00 horas de este domingo en un bar del centro de la ciudad, donde se reclamó la presencia de la Policía por una pelea.

A la llegada de los agentes, se observó alteración a la puerta del bar, donde se había producido una pelea, por lo que se indentificó a varias personas.

Entre ellas había dos varones, uno de ellos con una brecha sangrante en la cabeza y el otro con erosiones en los nudillos y un cinturón en el suelo que reconició que era suyo.

Al parecer, según las versiones de los implicados, el individuo finalmente detenido agredió físicamente a la chica, tras lo que otro salió en su defensa y sufrió la lesión en la cabeza, motivo por el que tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Río Hortega para ser atendido.

Según las mismas fuentes, tanto el varón herido como la chica que presuntamente sufrió la agresión han manifestado su intención de presentar denuncia.