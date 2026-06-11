Detenido en Valladolid un pirómano reincidente por quemar cinco contenedores en dos horas

Archivo - Vehículo de la Policía Municipal de Valladolid. - POLICÍA MUNICIPAL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de paisano de la Policía Municipal de Valladolid han detenido en la madrugada de este jueves a un varón de 50 años por quemar cinco contenedores de papel y cartón en poco más de dos horas y cinco meses después de haber sido detenido por unos hechos similares y de atribuírsele otros 19 incendios.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Policía Municipal, los hechos se produjeron en la madrugada de este jueves, cuando el cuerpo tuvo constancia de que a lo largo de la misma --entre las 2.53 horas y las 4.15 horas-- se han producido hasta cuatro incendios en contenedores de papel y cartón en distintos puntos de la ciudad.

Concretamente, se recibieron avisos a las 2.53 horas en la avenida de Santander; a las 3.10 horas en la calle Moradas de La Rondilla; a las 4.00 horas en Isabel la Católica y a las 4.15 horas en la calle Francisco Suárez.

La Policía Municipal ha acudido a los lugares en los que se han producido estos hechos, al igual que los Bomberos de Valladolid que han sofocado los incendios.

Una patrulla de paisano, que era conocedora de los hechos, tenía constancia de la existencia de un varón, que ya había sido detenido en el mes de enero y al que se relacionó entonces con 19 incendios, suele quemar contenedores de madrugada y, concretamente, siempre prende uno situado en la carretera de Rueda, cerca de su domicilio.

Los agentes se dirigieron a la zona y, en torno a las 5.15 horas, observaron a un varón que se dirigía hacia el mencionado contenedor de papel y cartón "con actitud cuidadosa", según el relato policial, y al llegar al mismo introducía algo en su interior para prenderlo y se marchaba del lugar a la carrera.

Los policías de paisano salieron en su persecución y le dieron el alto al llegar al paseo de Zorrilla, a lo que el sospechoso se quedó quieto y lanzó al suelo un objeto que resultó ser un mechero.

Una vez identificado por Los agentes éstos comprobaron que se trataba del mismo individuo que había sido detenido el pasado enero por la presunta quema de once contenedores en distintos puntos de la ciudad, a los que la investigación sumó posteriormente otros ocho. Además, alguno de ellos había sido recogido por cámaras de seguridad próximas.

Por ello, procedieron a su detención por delito de daños. La Policía Municipal ha apuntado que cada uno de estos contenedores está valorado en 1.272,70 euros.