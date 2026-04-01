Detenido en Valladolid por publicar en redes sociales fotos íntimas de su expareja

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Municipal de Valladolid. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal han detenido en Valladolid a un varón de 37 años por publicar en redes sociales fotos íntimas de su expareja.

Los hecho se produjeron en torno a las 13.00 horas de este martes, 31 de marzo, cuando una mujer de 27 años denunció que su expareja había publicado fotos íntimas suyas en redes sociales, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Ante estos hechos, agentes de la Policía Municipal iniciaron las pesquisas para localizar al individuo, al que detuvieron por un delito de violencia de género en torno a las 17.30 horas en su domicilio, ubicado en el barrio vallisoletano de Huerta del Rey.