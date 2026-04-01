Detenido en Valladolid por robar una bici, golpear e intentar atropellar a su dueño cuando le sorprendió

Archivo - Sucesos.- Detenida en Valladolid tras simular que llevaba un arma robar a dos menores su dinero y un móvil - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un joven de 26 años por robar una bicicleta, golpear e intentar atropellar a su propietario, que le sorprendió cuando trataba de llevársela, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron en torno a las 10.30 horas de la zona centro de la ciudad, cuando un hombre de 52 años requirió la presencia de los agentes y manifestó que había sorprendido a un individuo cuando trataba de romper el candado de su bicicleta.

La víctima recriminó los hechos al joven, quien respondió con un golpe al dueño de la bicicleta, al que después intentó atropellar y huyó con el vehículo.

El propietario del mismo describió al individuo a los agentes, que recorrieron la zona para intentar localizar al joven, al que vieron cuando circulaba por la acera con la bicicleta, por lo que le pararon y detuvieron por un presunto robo con violencia.

La víctima reconoció sin ningún género de dudas al autor de los hechos y manifestó su intención de denunciar el robo de la bicicleta, que fue recuperada.