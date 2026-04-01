Detenido en Valladolid por robar en un comercio 200 euros en efectivo y un jamón por otros 270

Detenido tras reincidir en robos de material informático en hospitales de Valladolid. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo con fuerza cometido durante la madrugada del pasado 27 de marzo en un establecimiento de alimentación de Valladolid, donde se apoderó de 200 euros en efectivo y un jamón valorado en otros 270, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La propietaria del comercio denunció el pasado viernes, día 27 de marzo, que, alrededor de las 03:00 horas, la empresa de seguridad le había alertado del salto de alarma registrado en el local. Al desplazarse hasta el establecimiento, comprobó que los cristales de la puerta principal estaban fracturados y que en el interior había monedas esparcidas por el suelo, así como la caja registradora y un cajón abiertos.

Según manifestó, el autor habría sustraído unos 200 euros en efectivo, entre billetes y monedas, además de un jamón valorado en unos 270 euros que se encontraba expuesto en la pared. Tras avisar a la Policía Nacional, agentes del Grupo de Robos de la Brigada Provincial de Policía Judicial se hicieron cargo de la inspección técnico-policial, así como de la recogida y análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

Gracias al estudio de dichas imágenes y a las gestiones de investigación realizadas, los agentes lograron identificar plenamente al presunto autor en un corto periodo de tiempo. Al constarle 11 antecedentes por hechos similares y resultar infructuosos los intentos de localización, se procedió a emitir un señalamiento de búsqueda, detención y personación, difundido a todos los cuerpos policiales.

En la mañana de hoy, agentes de la Policía Municipal de Valladolid identificaron al varón en la calle Esgueva y procedieron a su detención en base al señalamiento vigente interesado por el robo con fuerza esclarecido por el Grupo de Robos.

El arrestado ha sido puesto a disposición de la Policía Nacional para la continuación de las diligencias y ha pasado a disposición de la autoridad judicial en la mañana de hoy, que ha decretado su libertad.