Detenido en Valladolid tras robar en una furgoneta y ser sorprendido con los objetos sustraídos

Sucesos.- Detenido en Valladolid por robar en una furgoneta y ser sorprendido con los objetos sustraídos - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de una furgoneta, después de ser localizado con varios de los objetos que había sustraído del vehículo.

En la mañana del viernes 31 de julio, una dotación de la Policía Nacional fue comisionada por la SALA CIMACC 091 a la Avenida Santa Clara, donde se encontró una furgoneta con la ventanilla delantera del lado del copiloto fracturada y el interior "completamente revuelto".

Tras personarse en el lugar el conductor del vehículo, este manifestó a los agentes que echaba en falta diversas pertenencias y objetos que guardaba en el interior, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

De forma paralela, en la calle Paloma, otra dotación que realizaba labores de prevención observó a un individuo conocido policialmente, quien, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud esquiva.

Los agentes procedieron a darle el alto e identificarlo, y durante un cacheo superficial, localizaron en el interior de la mochila varios efectos sobre los que el individuo no aportó explicaciones coherentes acerca de su procedencia.

Tras comunicar la intervención al resto de patrullas, los agentes que se encontraban en la avenida Santa Clara realizaron las gestiones oportunas y confirmaron que los objetos hallados en la mochila correspondían a los sustraídos de la furgoneta violentada, ya que fueron reconocidos por su propietario.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón identificado en la calle Paloma como presunto autor del robo con fuerza, por lo que fue trasladado a dependencias policiales para la tramitación del atestado y, posteriormente, puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.