Archivo - Detenido en Valladolid tras ser sorprendido con más de 3.000 euros robados de máquinas tragaperras - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de robo con intimidación después de ser sorprendido en un centro comercial de la ciudad cuando trataba de cambiar 3.489 euros en monedas por billetes, los cuales procedían del robo de varias máquinas tragaperras de un bar del barrio de Pajarillos.

En la tarde del jueves 6 de agosto, el personal de seguridad de un centro comercial de la ciudad avisó a la Policía Nacional de que un varón utilizaba una máquina de cambio de monedas por billetes para transformar una gran cantidad de efectivo, una circunstancia que les generó sospechas, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press.

A su llegada, los agentes identificaron al individuo como el presunto autor de un robo con intimidación ocurrido durante la madrugada del mismo día en un bar del barrio de Pajarillos, donde el hombre habría forzado varias máquinas tragaperras, de las que sustrajo 3.489 euros en monedas.

De acuerdo con la denuncia interpuesta, una trabajadora del establecimiento manifestó que, al encontrarse en el interior del bar, fue amenazada con un objeto punzante por un varón que permanecía oculto en el local y que le exigió que le abriera la puerta para facilitar su huida tras cometer el robo.

Ante estos hechos, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con intimidación y fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado.

Una vez finalizadas las diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.