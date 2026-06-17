Detenido en Valladolid sorprendido cuando robaba en el interior de un coche tras romper una ventanilla

Archivo - Sucesos.- Detenido un joven en Valladolid por robar en un súper, resistirse, escupir e intentar agredir a los policías - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a un varón de 26 años al que sorprendieron en el interior de un turismo al que había accedido tras fracturar una de sus ventanillas.

Los hechos se han producido en torno a las 1.45 horas de este miércoles, cuando un vecino avisó de que observaba a un individuo intentando entrar en un coche de color azul ubicado en la calle Olmedo, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla que localizó el vehículo y en su interior, agazapado, un varón de que al percatarse de la presencia policial intentó salir del turismo por la ventanilla que había fracturado.

El individuo ofreció resistencia, por lo que los agentes tuvieron que utilizar la "fuerza mínima indispensable" para reducirlo y proceder a su detención.

El turismo, con cuyo titular se contactó, presentaba su interior revuelto y la guantera abierta, por lo que se consideró que había indicios suficientes para detener al joven por un presunto delitod e robo con fuerza en las cosas.