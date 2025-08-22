Detenido en Valladolid al tratar de llevarse de un comercio 11 botellas de vino valoradas en 550 euros

Un vigilante de seguridad retuvo al individuo, que pretendía llevarse las botellas en una mochila

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid han detenido a un hombre que pretendía llevarse de un comercio once botellas de vino valoradas en casi 550 euros escondidas en una mochila, aunque fue retenido por el vigilante de seguridad del establecimiento.

Los hechos se produjeron a mediodía del 19 de agosto, cuando se requirió la presencia policial en un establecimiento comercial de la capital, donde los servicios de seguridad tenían retenido a un hombre por un hurto, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Cuando los policías llegaron al lugar, se entrevistaron con un vigilante, quien les manifestó haber retenido a un hombre que, al parecer, había introducido hasta once botellas de vino en una mochila y buscó un pasillo del establecimiento sin gente para retirar sus alarmas.

Al percatarse de la presencia de un vigilante que le observaba, el individuo abandonó la mochila, aunque se le retuvo antes de salir del establecimiento.

La cuantía de las once botellas que ya tenía preparadas sin los collarines de alarma ascendía a 548,29 euros, por lo que los agentes han procedido a su detención como presunto autor de un delito de hurto, y a su posterior traslado a dependencias policiales. El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.