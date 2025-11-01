Detenido en Valladolid por usar la identidad de un vecino de León para tramitar una subvención de 77.000 euros

Detenido en Arroyo (Valladolid) por usar la identidad de un vecino de León para tramitar una subvención de 77.000 euros - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de La Bañeza, de la Comandancia de León, ha detenido en la localidad de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), a un varón de 56 años, por utilizar los datos personales de otra persona para la tramitación de una subvención por un importe total de 77.000 euros, otorgada por la Unión Europea a las Administraciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).

La víctima, un varón de 70 años, había denunciado los hechos en el Puesto principal de La Bañeza (León), por una notificación que había recibido de la Agencia Tributaria que le reclamaba que realizase los ajustes necesarios en la declaración de IRPF de 2024, al objeto de que reflejase la cantidad correspondiente de la subvención.

Le había sido otorgada por la realización de trabajos de podas en la prevención de daños a los bosques, por la Unión Europea a las Administraciones del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), al reunir los requisitos exigidos por la Junta, la cual ascendía a casi 77.000 euros, a percibir en varias anualidades.

Iniciadas las correspondientes pesquisas por el Área de Investigación del puesto principal de La Bañeza (León), procedieron a ponerse en contacto con las distintas Administraciones Publicas afectadas.

A través de la investigación se dedujo que todo podía venir desencadenado a partir de que el denunciante mandó una fotografía de su DNI por la aplicación WhatsApp, que posteriormente fue utilizada de manera fraudulenta en la tramitación de la citada subvención, así como datos y firmas de otros particulares de la comarca para crear un Acuerdo de Constitución de una Agrupación de titulares forestales.

Realizadas gestiones con los demás firmantes que figuraban en el Acuerdo de Constitución de dicha Agrupación, no las reconocieron como suyas y se detectó incluso la existencia de firmas de personas ya finadas en el 2009, según ha informado la Guardia Civil a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los ingresos percibidos en la cuenta del presunto autor ascendieron a más de 29.000 euros y las diligencias y el detenido, fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), que dio cuenta de las actuaciones practicadas al Juzgado de Guardia de La Bañeza (León), por ocurrir los hechos en el partido Judicial de éste, y a la Junta de Castilla y León, que procedió a la paralización de la subvención.