Detenido en Valladolid un varón que robó un vehículo y devolvió las llaves al verse sorprendido

Archivo - Sucesos.- Tres detenidos en Valladolid por provocar el desalojo de una discoteca tras rociar gas pimienta - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Policía Nacional han detenido a un varón con 28 antecedentes que sutrajo un coche, devolvió las llaves al verse sorprendido a bordo del vehículo por su usuaria --hija del propietario-- y posteriormente fue detenido al reconocerle la víctima.

El arresto se produjo en la noche del 25 de julio después de que la víctima lo reconociera como autor del robo del coche de su padre días antes en las inmediaciones del Paseo Zorrilla, junto a la Plaza de Toros, y avisara a la Policía.

En el lugar, la requirente informó que la madrugada del 11 de julio de 2026 el vehículo de su padre había sido sustraído, hecho por el que ya se había formalizado denuncia.

Asimismo, relató que ese mismo día 11 de julio, sobre las 21.00 horas, observó cómo un varón estacionaba dicho vehículo en la Plaza del Ejército y, al recriminarle lo sucedido y advertirle de que avisaría a la Policía, el individuo le entregó la llave y huyó del lugar en un monopatín, han informado a Europa Press fuentes policiales.

En la tarde del 25 de julio, mientras caminaba a la altura de la Plaza de Toros, la mujer reconoció sin ningún género de dudas al mismo varón que conducía el vehículo sustraído. Tras alertar a la Sala del 091, lo perdió de vista en la zona de Puente Colgante.

LOCALIZACIÓN Y DETENCIÓN

Sin embargo, los agentes realizaron una búsqueda por las calles adyacentes y localizaron al sospechoso unos diez minutos más tarde en la calle San José, a la altura de la estación de autobuses, agazapado entre dos vehículos y con un destornillador en la mano.

La requirente lo identificó como la persona que conducía el vehículo de su padre y que le entregó las llaves el día 11, por lo que los agentes procedieron a su detención, tras lo que pudieron constatar que contaba con 28 antecedentes.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado y, tras pasar a disposición judicial, se decretó su libertad.